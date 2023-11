Dalmine | avviati i lavori per la riqualificazione del Velodromo | investimento da oltre 2 milioni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023). Hanno preso il via, nei giorni scorsi, iper ladeldi. Un ambizioso progetto di ammodernamento, approvato dall’Amministrazione Comunale, che segna un importante passo avanti nel potenziamento delle strutture sportive del paese. “Attraverso undi 2,25di euro finanziato dal PNRR – dichiara il sindaco Francesco Bramani – manteniamo fede a quanto promesso in campagna elettorale, riqualificando una struttura fondamentale e storica per la nostra Città, costruita nel 1926. In questa prima fase si sta lavorando per ammodernare il terreno di gioco del campo da calcio e la tribuna degli spettatori con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto mira a migliorare notevolmente le condizioni e ...