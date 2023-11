Dalla ricerca accademica un progetto contro le discriminazioni a scuola

Era nato in Veneto il 3 ottobre ed è morto poco più di un mese dopo. Ettore è il neonato affetto da Sma la cui storia ha contribuito a riaccendere l'interesse sullo screening neonatale esteso. Un diritto sancito dalla legge - che impone di ricercare alla nascita 49 malattie. Ma altre 7 - tra cui la Sma - appunto - hanno tutte le caratteristiche per potere essere valutate. Alcune Regioni lo fanno ma autonomamente. Il Veneto - su base volontaria - da gennaio 2024. Il decreto di aggiornamento dell'elenco manca da due anni

In bicicletta sull’autostrada tra Lodi e Piacenza nella corsia di emergenza : ciclista ricercato dalla polizia

“La generazione più laica di sempre” - perché lontana dalla pratica religiosa tradizionale - non rinuncia a interrogarsi sul proprio rapporto con il mondo e a ricercare un modo “per stare bene dentro e fuori di sé”

Nascono dalla combinazione di ben 26 movimenti facciali unici. Tra cui labbra socchiuse - leccate del naso - baffi protratti o retratti. Le 276 espressioni facciali diverse di cui sono capaci i gatti - secondo un nuovo studio - sono molte più di quanto si fosse ipotizzato. Un dato che contribuisce a rivoluzionare - e non poco - la fama dei felini come animali indifferenti. Lo hanno rilevato due ricercatrici analizzando 194 minuti di video registrati in un Cat Café di Los Angeles