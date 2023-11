Dalla bici al vino

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il 28 ottobre 1935 a Milano veniva inaugurato il velodromo Vigorelli. Una pista da ciclismo ovale lunga circa quattrocento metri, larga 7,5 metri, ricoperta con settantadue chilometri di listarelle di pino di Svezia. Appena tre giorni dopo, nell’impianto completamente vuoto perché non c’era stato tempo per pubblicizzare l’evento, il ciclista Giuseppe Olmo vi stabilì il nuovo record dell’ora. Fu il primo uomo al mondo a infrangere il muro dei quarantacinque chilometri percorsi in un ora; precisamente 45,090. Fu una vera e propria impresa sportiva. Nella sua carriera il “Gepin”, come veniva chiamato dagli amici, vinse anche due Milano-Sanremo, una medaglia d’oro olimpica nel 1932 e venti tappe del Giro d’Italia. La seconda guerra mondiale mise fine alla sua attività agonistica, ma non alla sua intraprendenza e alla voglia di ciclismo. Al termine del conflitto appesa la ...