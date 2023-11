Dal governo ok al Dl energia | non c’è la proroga del mercato tutelato per gas e luce Opposizioni | “Sconcertante | salasso per le famiglie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il Decretoc’è. Laalno. Ed è polemica. Veemente. Il Pd parla di ““, il M5s di “furia cieca di Giorgia Meloni verso le”, che secondo Verdi-Sinistra devono “prepararsi al”. Il tutto perché ildi centrodestra, nelle more dell’approvazione della legge, ha evitato di prolungare gli aiuti per le bollette die gas. Risultato: le tariffe in bolletta fissate dallo Stato e non dalla concorrenza (anomalia italiana sgradita alla Ue) finiranno come previsto dalla legge, ovvero il 10 gennaio 2024 per il gas e il primo aprile per l’elettricità. Poi sarà ila fare il prezzo, con buona pace di chi aveva ed ha bisogno di ...