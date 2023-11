Dai libri in cella all' incontro con i genitori | le ultime richieste di Turetta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un libro per bambini e una scarpa che manca. L'indagine sulla morte di Giulia Cecchettin punta anche a chiarire alcuni elementi relativi al contesto in cui venne trovato il corpo della ragazza, nella scarpata vicino al lago di Barcis. Una scarpa era nascosta nel fogliame, l'altra i carabinieri di Pordenone non sono ancora riusciti a trovarla. Giulia era scalza, a piedi nudi, con gli abiti coi quali era uscita dalla sua casa di Vigonovo. Accanto a lei, oltre al rotolo dei sacchi per coprire il corpo, era posato il libro per bambini «Anche i mostri si lavavano i denti» di Jessica Martinelli. La studentessa in ingegneria biomedica nutriva una grande passione per i fumetti tanto che aveva deciso di perfezionare il suo talento nel disegno alla Scuola di grafica di Reggio Emilia. Forse la ragazza aveva acquistato il libro, destinato a bimbi di età superiore ai tre anni, per ...