Da vittima a carnefice Chi smaschera Travaglio sul Medio Oriente

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Nel giro di un mese e mezzo Netanyahu è riuscito a far passare Israele dalla parte dellaalla parte dell'aggressore”, lapidario Marcoospite di Tiziana Panella su La 7. A Tagadà il direttore de Il Fatto Quotidiano commenta le trattative in corso tra Hamas e Israele e la sorte del governo di Benjamin Netanyahu. “Il nemico ti può piacere o non piacere – spiega il giornalista – ma con lui prima o poi devi trattare”. C'è di più: “Questa trattativa ha una parte visibile – dice– e poi c'è una parte che non vediamo che è anche più importante politicamente”. Il direttore argomenta: “chi ci sta guadagnando di più è Hamas perché in qualche modo ottiene una legittimazione – perché sottolinea – ha una propaganda dal suo punto di vista molto efficace”. Secondo, infatti, il gruppo terroristico ...