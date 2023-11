Da quando non c' è più Bruno Vespa travolto dal lutto | anche la Toffanin si commuove

(Di lunedì 27 novembre 2023)è stato ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5 e nell'intervista ha presentato "Il rancore e la speranza", il suo ultimo libro e ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita privata. In particolare, il direttore di Porta a porta ha ricordato il legame che aveva con suo fratello Stefano, morto prematuramente nel marzo dell'anno scorso. Stefano, ricorda il conduttore, "era un professionista,lui giornalista, stimatissimo. Se ne è andato di casa la mattina con la sua borsa da nuoto, e a causa di un infarto non è più tornato. Mi sono sentito orfano". E ancora, ha aggiunto, "lui era la parte seria della famiglia, era infinitamente più serio e scrupoloso di me, fu il primo a leggere le bozze del mio libro e a segnalarmi ...

Quando i clienti non pagano : analisi del fenomeno in aumento

Madonna in concerto a Milano, la Regina del Pop continua a insegnare come si fa spettacolo

Da Into the Groove a Open you heart in cui ricorda i suoi inizi,arrivò a New York nel 1978 ...manca un omaggio a Michael Jackson, mentre scorrono foto in bianco e nero che li ritraggono ...

Un prodotto non è difettoso per il solo fatto che ne esistano in ... Altalex

Gli interventi edilizi che non richiedono la CILA Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

Il nuovo tecnico ha ridato autostima al gruppo dello scudetto che lo segue con fiducia. Mercoledì l’esame Ancelotti in Champions

Il nuovo tecnico ha ridato autostima al gruppo dello scudetto che lo segue con fiducia. Mercoledì l’esame Ancelotti in Champions ...

La Coppa Davis di Arnaldi. “A Malaga non ci sarò”. L’impresa eroica dell’ultimo arrivato

Da semplice comparsa ad attore coprotagonista. Nella serata degli "Oscar" di Malaga (Spagna), Matteo Arnaldi ha regalato quel punto che ha messo in discesa la Finale di Coppa Davis contro l'Australia.