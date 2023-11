Da Hamleys a Uniqlo | i nuovi store in arrivo a Roma

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Il Natale è alle porte e la capitale si prepara ad indossare i colori delle feste e, con l'occasione, si rinnova anche un po'. Sono molti, infatti, i negozi che apriranno – o hanno aperto nelle ultime settimane – aproprio per beneficiare del clima natalizio. Ma non solo: tantissime new entry sono previste anche per il prossimo anno. A cominciare dal noto brand di abbigliamento giapponesee dallo storico marchio british di giocattoli, le cui aperture sono previste in primavera. Pasticceria Dolcemascolo Cioccolato e pera, frutti di bosco, gusto 'Magnum'. Per gli amanti (ni) del panettone, c'è ora un altro punto di riferimento: a metà dicembre, infatti, aprirà a viale Mazzini, nel centralissimo quartiere Prati, il primocapitolino della Pasticceria ...