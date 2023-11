Da Gibilterra al Bosforo | il ruolo italiano di trait d’union secondo Tajani

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono due gli spunti che emergono dal forum regionale dell’Unione per il Mediterraneo in corso a Barcellona: l’intenzione dell’Italia di fare del mare nostrum un luogo non di sangue, ma di commercio e benessere; e la disponibilità di Roma al riconoscimento della Palestina solo con l’accordo di Israele. Il ministro degli Esteri Antoniolo dice a chiare lettere, sia riflettendo al telefono con il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen sulle prospettive della crisi a Gaza, sia incontrando di persona gli omologhi di Egitto, Turchia, Libano e Arabia. Obiettivo, elaborare una strategia di insieme che tenga unita la grande comunità di paesi e popoli che si affacciano sull’area med e, al contempo, offrire un contributo di sostanza all’emergenza bellica a Gaza. Ildi Roma e il piano Mattei Quandoesprime l’intenzione ...