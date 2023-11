Da Crosetto complottismi per nascondere i fallimenti del governo | la sparata di Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Io francamente non ricordo un ministro responsabile che faccia delle dichiarazioni così, in piena leggerezza, alla stampa. Se lui ha notizia circostanziata di accuse così gravi deve andare in Procura e venga a riferire in Parlamento. È il minimo per un ministro che voglia svolgere responsabilmente le sue funzioni. Altrimenti ricadiamo nel solito circuito dei, dei tentativi di destabilizzare ildel tutto immaginari". Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido, a margine di una manifestazione sulla violenza contro le donne in corso a Napoli. "La verità è che qui si voglionodele questo non è accettabile", ...