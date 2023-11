‘Cyberpunk 2077 Ultimate Edition’ in arrivo il 5 dicembre i giocatori GeForce RTX otterranno la migliore esperienza

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 27 novembre 2023) MILANO – Inil 5, CyberpunkEdition presenterà ogni aggiornamento del gameplay e tutti i contenuti precedentemente rilasciati in un unico pacchetto – inclusa l’acclamata espansione spy-thriller Phantom Liberty! Le GPU e i laptopRTX Serie 40 offriranno ladi gioco di Cyberpunk con full ray-tracing, NVIDIA DLSS 3.5 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rilevate minacce informatiche per i gamer Videogiochi: arriva la greenlife anche nelle realtà multimediali. Attenzione per l’ambiente la vera rivoluzione Batteria smartphone a terra? Ecco come farla durare di più Come ottenere giochi gratuitamente Ubisoft per PC Zuckerberg ...