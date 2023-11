Cyber Monday Amazon | le migliori offerte su smartphone | TV | pc e smart home

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 novembre 2023) Come ogni anno, dopo ogni Black Friday che si rispetti scatta anche il, il Lunedì cibertenetico in cui tutti i grandi colossi (ma anche i più piccoli commercianti) scontato i loro prodotti online, in particolare elettronici e tecnologici, ma non solo. Si chiude dunque oggi lunedì 27 novembre con il botto la Black Friday Week:uniche fino al 70% su elettrodomestici grandi e piccoli, arredi per la casa, oggetti vari, vestiti e chi più ne ha più ne metta. Tutte lesui dispositiviAd esempio: Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa Antracite ...