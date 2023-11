Cyber Monday 2023 MediaWorld con Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Occhi puntati suldi oggi. Continuano le offerte sul sito die questa volta il protagonista è il, con prezzi interessanti che riguardano diversi smartphone Android. A tal proposito vogliamo segnalarvi sconti di rilievo che appartengono a due dispositivipiuttosto ricercati ancora sul mercato. Il primo è ilS23nella colorazione Phantom Black e con ben 256GB di memoria interna. Focus suldiconS23S22 in ...

Con la fine di novembre - si ripete come ogni anno il Cyber Monday - l'appuntamento di shopping pre natalizio per l'acquisto di prodotti elettronici e tecnologici

Cyber Monday - ultima chance per regalarsi un affare tech

TV LG OLED evo da 42 pollici in super sconto su Amazon per il Cyber Monday

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante, in occasione del, su un televisore LG OLED evo da 42 pollici della gamma 2023. Il modello in questione raggiunge il prezzo più basso di sempre sulla stessa piattaforma, e rappresenta un'occasione ...

Unieuro Cyber Monday: 22% di sconto extra su migliaia di prodotti, solo per oggi Everyeye Tech

Cyber Monday, l'abbonamento NAVIGA al Corriere della Sera è a prezzo scontato: come sottoscriverlo Corriere della Sera

Cuffie Sony INZONE H9, ottime per PS5, in offerta! Solo 229€!

Il Cyber Monday porta con sé un'opportunità imperdibile per i gamer: le cuffie gaming Sony INZONE H9 sono ora disponibili a un prezzo scontato di 229€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo ...

Tantissimi giochi con Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass a soli 249€!

Scoprite l'incredibile offerta di Amazon per il Cyber Monday sulla Xbox Series S in bundle con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate!