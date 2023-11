Curling L’Italia è entrata a pieno titolo nel “Club delle Grandi” | ponendo le basi per restarci a lungo

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nel weekend è andata in archivio l’edizione 2023 degli Europei disi è fregiata della medaglia d’argento con la squadra femminile, attestandosi inoltre al quarto posto con quella maschile. Un esito inverso rispetto alle previsioni, poiché gli uomini si presentavano con referenze più elevate di quelle, comunque pregiate,donne. Cionondimeno, in ambito sportivo i risultati non sempre corrispondono alle aspettative. O meglio, esiste uno spettro di emissione all’interno del quale possono collocarsi. Così è stato per le squadre azzurre ad Aberdeen. I virgulti guidati da Joël Retornaz si sono attestati nella parte meno luminosa della suddetta fascia di rendimento, mentre le fanciulle capitanate da Stefania Constantini hanno emesso la radiazione più brillante possibile. Le dinamiche relative alle “partite secche” sono ...