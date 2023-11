Covid e aiuti alle aziende | il ministro Giorgetti non risponde sulla possibile «bomba» sulle finanze pubbliche

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le misure straordinarie prese negli anni delper fare da scudohanno avuto l’indubbio merito di salvaguardare il tessuto produttivo italiano. Oggi, però, a più di tre anni di distanza dall’inizio della pandemia, quelle stesse misure rischiano di creare uno shock per le. Secondo un’inchiesta di Open, ammonterebbe a circa 480 miliardi l’ombra che aleggia sull’economia italiana: 300 miliardi di passività di cui si è fatto carico lo Stato e altri 180 di perdite accumulate dall’(e forse mai recuperate) tra il 2020 e il 2022. Ed è proprio per far luce su questa situazione che nelle scorse settimane il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha presentato un’interrogazione aldell’Economia Giancarlo ...