Così il Global South africano sceglie il non allineamento Report Ispi

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Il nonnon deve essere considerato una mera convenienza o una posizione politica, ma piuttosto un piano proattivo per affrontare le sfide comuni del Sude. Al centro, dovrebbe promuovere l’autonomia, non l’isolamento, richiedendo una comprensione più profonda delle diverse sfide e opportunità nel panorama geopolitico in evoluzione”, scrivono Elizabeth Sidiropoulos e Gustavo de Carvalho, rispettivamente chief executive delAfrican Institute of International Affairs e Senior Researcher on African Governance and Diplomacy alAfrican Institute of International Affairs. “Nell’attraversare il XXI secolo, il nonè più di una neutralità o di una posizione di copertura2. Rappresenta un’opportunità per sfruttare il potenziale di un mondo multipolare, pur riconoscendo ...