Cos’è il metodo Fenoglio | la spiegazione di Alessio Boni | “Lui odia le armi”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilprende il nome dal protagonista dell’omonima fiction di Rai1, il maresciallo Pietro, il quale ha untutto particolare per arrivare alla soluzione dei casi, che si basa su una forte empatia nei confronti di tutti, anche dei criminali che deve arrestare, unita a una grande capacità d’osservazione. A spiegare nel dettaglio l’approccio “rivoluzionario” dell’investigatore, umanista mancato, è, interprete del maresciallo. In un’intervista a Repubblica,ha dichiarato infatti: “ascolta la musica classica e ama la letteratura,la violenza, non vuole. Lui vuole conoscere l’essere umano. Punta sull’empatia, pensa che per poter sconfiggere la mafia, occorra ...