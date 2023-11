Cosa c’è dietro l’allarme di Crosetto e Meloni sui giudici | «Un’inchiesta su persone “molto vicine alla premier»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023)giudiziaria in arrivo sul governo. Secondo «notizie riferite dacredibili». E «gravi, se confermate».l’intervista con cui Guidoha lanciatocontro la magistratura c’è una paura diffusa nell’esecutivo. Tanto che le parole del ministro della Difesa «sono state concordate» con laGiorgia. E lui dice di essere pronto a riferire al Copasir (dove le sedute sono segrete) o all’Antimafia (dove possono esserlo). Nel mirino del ministro ci sono anche due interventi. Uno del magistrato in pensione Nello Rossi sulla rivista di Magistratura Democratica. E un congresso della componente Area in cui si evoca la «funzione anti maggioritaria» delle toghe. E «l’opposizione a questo ...