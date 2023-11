Coppa Davis | share del 28 | 5% per l’incontro Sinner-De Minaur

(Di lunedì 27 novembre 2023) La finale dellaha attirato l'attenzione di milioni di spettatori in Italia. L'incontro trae De, trasmesso da Raidue in diretta, ha registrato 4.662.000 spettatori con unodel 23,4%. Su Sky, con i diritti pay, ha aggiunto altri 1.024.000 spettatori, ottenendo un totale di 5,7 milioni di telespettatori e unodel 28,5%.

Ancora ascolti straordinari per il tennis sulle reti Rai: la finale di, in onda in diretta su Rai 2, raggiunge un picco di 6 milioni 496mila spettatori, pari al 29% di share, nel momento del punto decisivo firmato Sinner che è valso all'Italia ...

L’importante è averla vinta, tornare lì dove eravamo stati ed era, anzi, è bellissimo esserci. Sono passati 47 anni, quasi una vita intera. Ma per l’Insalatiera il cuore batte sempre forte ...

Decisiva la vittoria del tennista altoatesino che riporta in Italia l'"insalatiera" a quasi 50 anni dall'ultimo successo azzurro in Davis ...