Coppa Davis | salta l’invito al Quirinale | cosa è accaduto

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le parole del Presidente Binaghi Nella tarda serata di ieri, 26 novembre, dopo la vittoria della, la pagina social delfaceva sapere che i tennisti azzurri sarebbero andati alil 21 dicembre. Oggi, però, 27 novembre, è arrivata la smentita. Nessun incontro per i protagonisti della. A dirlo ad Ansa, il numero uno della Federazione, Angelo Binaghi. “Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso. I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista poi della partenza per l’Australia, dove comincia la stagione agonistica” spiega Binaghi. “Ci dispiace per il presidente Mattarella, perché abbiamo avuto il governo ...