Coppa Davis | salta l’incontro tra i vincitori e Mattarella | «Siamo in vacanza | ci dispiace da morire per il presidente» Il Quirinale | «Scelgano qualunque data | li aspettiamo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ildella Repubblicaha manifestato il desiderio di incontrare gli atleti che hanno vinto laper esprimere loro le congratulazioni dell’intero Paese e – si apprende in una nota – li attende alingiorno da loro scelto a partire da oggi. Non sono in molti a poter dire di aver declinato un invito deldella Repubblica. E nella striminzita lista ora ci finiscono anche gli eroi di Malaga, la squadra italiana che in Spagna ha conquistato laa 47 anni dall’ultimo successo azzurro. Non si è trattato di sgarbo istituzionale ma della inconciliabile agenda degli atleti con quella del. Proprio in serata, a poche ore ...