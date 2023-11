Coppa Davis | salta l’incontro con Mattarella | Sinner e gli altri azzurri avevano già fissato le vacanze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale. Ci dispiace da morire per il presidentecon cui abbiamo una promessa in sospeso”. Al telefono con l’agenzia di stampa Ansa, il presidente della federtennis Angelo Binaghi ha chiarito che l’appuntamento annunciato dal Colle con un tweet per celebrare la vittoria delladagligiocoforza dovrà essere riprogrammato. “I ragazzi hanno già in calendario da tempo lein vista poi della partenza per l’Australia, dove comincia la stagione agonistica”, ha spiegato Binaghi. Tennis, polemiche su orari ‘folli’:si ritira a Parigi-Bercy Le parole di Angelo Binaghi “Ci dispiace per il presidente, perché abbiamo avuto il governo vicino, con il ministro dello sport e col ...