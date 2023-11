Coppa Davis | salta l’incontro al Quirinale Binaghi | “I tennisti in quel periodo sono in vacanza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023)altra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la squadra vincitrice della. Poche ore dopo la storica vittoria di Jannik Sinner e compagni, era stato proprio il Colle ad annunciare che avrebbe ricevuto iazzurri il prossimo 21 dicembre. Una data evidentemente non ancora concordata con la Federtennis, come ha dimostrato la reazione incredula dello stesso Sinner in collegamento a Che Tempo Che fa, quando il conduttore Fabio Fazio ha annunciato la notizia dell’invito di Mattarella.invece è stato quanto meno posticipato, come ha annunciato il presidente della Federazione, Angelo: “Il 21 dicembre purtroppo non potremo andare al: ci dispiace da morire ...