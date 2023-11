Coppa Davis | Panatta è sollevato | Mi sono tolto un pensiero Poi polemizza per la nuova formula

(Di lunedì 27 novembre 2023) Vincitore dellanel 1976, Adrianofesteggia così: "Ora chiameranno loro... Sinner è il numero uno, ora è al vertice e secondo me ci rimane per molto tempo, è straordinario ma oggi dobbiamo festeggiare la vittoria della squadra azzurra"

La stagione dei record di Jannik Sinner : l’apoteosi in Coppa Davis e ora lavoro sul fisico per gli Slam

Coppa Davis: Barazzutti, alla fine del 2024 Sinner sarà numero uno

"In questo momento, per come gioca, Sinner è già il numero uno. Io penso che alla fine del prossimo anno potrebbe esserlo anche per la classifica Atp".

Coppa Davis, l'Australia batte la Finlandia in entrambi i singolari e va in finale RaiNews

Coppa Davis: Australia prima finalista, Finlandia ko 2-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Davis, una vittoria modello per il Paese

Roma, 27 novembre 2023 – Com’è bello fare tennis da Sesto – paese del divino Jannik – in giù. Uno degli sport più smaccatamente individuali, il tennis, che riesce a unificare la gioia di una nazione.

Coppa Davis, Sinner: "Abbiamo regalato un sogno all'Italia"

Roma, 27 nov. (askanews) - Intervenuto in diretta su Tv9 nella trasmissione 'Che tempo che fa...', Jannik Sinner ha così commentato il ...