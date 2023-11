Coppa Davis | il merito del capitano azzurro Filippo Volandri

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 novembre 2023) Da giocatore è stato n. 25 al mondo, il primo in Italia per tre anni consecutivi. Terminata la carriera si è occupato di giovani talenti, per la Federazione, commentando anche le partite in tv. Dal gennaio 2021 la guida della Nazionale, fino al grande successo di domenica 26 novembre