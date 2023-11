Coppa Davis | Cacciari | “Vinta da Sinner? Persa da Djokovic…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Jannik formidabile da fondo ma a rete deve migliorare tanto" "Jannik formidabile da fondo ma a rete deve migliorare tanto" "Questal'hama soprattutto l'haDjokovic che", nel match in semifinale contro l'altoatesino, "ha buttato tre match point". E' l'analisi di Massimodopo la vittoria dell'Italia nella2023. Jannikha trascinato gli azzurri nei quarti di finale contro l'Olanda, nella semfinale contro la Serbia di Novak Djokovic e poi in finale contro l'Australia. In particolare, in semifinale l'azzurro ha sconfitto Djokovic in singolare e poi in doppio nella stessa giornata. Un passaggio di testimone? ...