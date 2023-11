Coppa Davis 2023 | Sergio ad Rai | “La vittoria dell’Italia resterà nella storia | anche del servizio pubblico”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roberto, amministratore delegato Rai, ha commentato lavinta dall’Italia ed il boom di ascolti su Rai 2, dove è stata trasmessa la finale: “Abbiamo vissuto tre giornate indimenticabili, di grandi emozioni e di grandi ascolti. La cavalcata trionfale degli azzurri a Malagadel“. “Le immagini che la Rai ha portato nelle case degli italiani rimarranno a lungo nelle case degli italiani e impresse nell’immaginario collettivo, pertanto non posso far altro che ringraziare gli splendidi ragazzi protagonisti di quest’impresa, a partire da Jannik Sinner – ha aggiunto l’ad Rai – Un grazie va poi alla squadra di Rai Sport, a partire dal direttore Jacopo Volpi. ...

