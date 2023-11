Coppa Davis 2023 | grandi ascolti su Rai 2 per la finale | share del 23 | 4% per Sinner

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Non ha deluso le aspettative laditra Italia e Australia in termini di. Su Rai 2 infatti, sono stati toccati picchi di 6,4 milioni di spettatori, mentre dalle 15.45 alle 20.59 è stata registrata una media di 3.699 spettatori pari al 22%. Per quanto riguarda i singoli match, la sfida tra Arnaldi e Popyrin ha superato i 3,2 milioni di spettatori, sfiorando il 22%. Numeri leggermente più alti per l’incontro di Jannik, vittorioso contro De Minaur, in cui la media spettatori è stata di oltre 4,6 milioni, pari adel 23,4%. In attesa dei numeri di Sky Sport, questo boom dinon fa altro che confermare l’ottimo stato di salute del tennis, che va alla grande anche sul piccolo schermo. SportFace.