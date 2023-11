(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, idicontinuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività didelsoprattutto in quelle aree del Mandamento baianese e del Vallo di Lauro più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nel decorso fine settimana, tali servizi, articolati mediante posti di blocco e vigilanza sulle principali arterie stradali di accesso ai comuni, hanno consentito undi numerose persone e mezzi. I, ...

LIVE Italia-Svezia 10-2 - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : azzurre in controllo della partita

Operazione "Alto Impatto" in ambito ferroviario

In particolare, a Frosinone, personalelocale Posto di Polizia Ferroviaria ha tratto in arresto ... In particolare, il soggetto è stato sottoposto ad undagli agenti in servizio di ...

Controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano AvellinoToday

Controllo del territorio, arrestato spacciatore a Turate erbanotizie

Rimini, etilometro tre volte oltre il consentito: addio patente per uno o due anni

A Rimini si sono svolti nelle zone limitrofe al centro storico i controlli del fine settimana, fatti dalla Polizia Locale sulla circolazione ...

Giovane beccato ubriaco alla guida nelle zone della movida: denunciato. Saltano 13 patenti

Il ragazzo ha fatto segnare allo strumento 1,53 grammi per litro, ovvero tre volte il valore consentito dal Codice della Strada ...