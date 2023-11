Conte a Napoli liquida De Luca e rafforza l’asse con Manfredi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl Comune diper un’iniziativa contro la violenza sulle donne, Giuseppevede il sindaco, col quale è saldo il rapporto personale. Ma c’è spazio anche per un vertice politico. “Abbiamo discusso – spiega– un po’ delle prospettive nazionali, e soprattutto abbiamo parlato del ruolo dei Comuni, delle città, di come sia importante sostenere la funzione delle città in questa fase molto complessa dal punto di vista economico e sociale”. Dosi massicce di diplomazia, come consiglia il ruolo istituzionale. E sefa melina,gioca di fioretto sulle regionali, e sul governatore De. “Io non parlo dei singoli, a me interessano i progetti” risponde ai cronisti il leader del M5S. Ma ambienti pentastellati ...