Consorzio Sigen Thales ed Elettronica modernizzerà fregate Horizon

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (askanews) – Dopo la firma del contratto tra OCCAR e Naviris (joint venture tra Fincantieri e Naval Group) per il Mid-Life Upgrade delle quattro unità della classein servizio presso le marine militari italiana e francese, nell’agosto 2023 è stato firmato un sub-contratto tratra le società) e Naviris per l’ammodernamento del sistema di guerra(EW). Ne dà notizia un comunicato di. Questo contratto rappresenta la continuazione di quanto già avviato con successo nei programmie FREMM e consolida il rapporto di collaborazione tra le due aziende per la fornitura di sistemi EW all’avanguardia in grado di affrontare con successo le eze ...