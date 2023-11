Consap | Tajani | “Condividiamo i valori della dimora e della formazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Mi sento di condividere un aspetto delle idee esposte dal presidente diSestino Giacomoni, quello che riguarda la casa, che per noi italiani è la '', intesa come luogo dei nostri ricordi e delle nostre radici. Dobbiamo permettere ai giovani di poter avere la loro, perché avere una casa di proprietà rappresenta avere una base solida, da dare anche ai figli". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, intervenendo alla conferenza per i 30 anni di, la Concessionaria per i Servizi assicurativi pubblici, a Roma presso l’Aula dei Gruppi ParlamentariCamera dei Deputati. "Per questo motivo - ha ricordato- Silvio ...