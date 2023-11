Conflitto Russia-Ucraina | droni su Mosca e missili nel Mar d’Azov

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 novembre 2023) Iltraha raggiunto livelli critici, con lache ha abbattuto almeno 24nelle regioni die in altre tre province a sud e ovest, oltre a segnalare l'intercettazione di dueucraini nel Mar d'Azov. La situazione ha provocato tensioni significative, con un drone intercettato che ha causato ferite a una persona in un condominio a Tula, a sud di. Il bilancio delle vittime militari russe in, stimato non ufficialmente dalle forze armate ucraine, ha raggiunto quasi 325.000, con 1.070 morti solo nell'ultimo giorno. A 642 giorni dall'inizio dell'ultima invasione russa in, la guerra continua a causare un pesante tributo umano.La premier Giorgia Meloni ha ...