Confindustria | De Pasquale è il presidente della Sezione Manifattura Impiantistica Meccatronica

Il J'accuse dell'infame Seconda Repubblica

... segno di paradisi fiscali, enorme evasione fiscale (checché ne dica) ed elusione. Il ... Un giorno, al lavoro, mi ricordo che facevo sportello, mi chiamò: ", mi sa tanto che devi ...

Confindustria Benevento: De Pasquale nuovo presidente della ... NTR24

Confindustria giovani, il messaggio di fine mandato di Mataluni BeneventoNews24.it

Confindustria Benevento: De Pasquale nuovo presidente della Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica

Davide De Pasquale è il presidente della Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica di Confindustria Benevento. Succede ad Alessio Zollo, da poco alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori. “Ri ...

Voli e treni, prezzi troppo alti per la Puglia e protestano anche gli operatori turistici. «Così non viene nessuno per Natale»

Il turismo pugliese nei mesi invernali non spicca il volo: molti treni sono già al completo per le date più richieste e con i prezzi proibitivi dei voli la vacanza in Puglia per ...