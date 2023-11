Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pescara - La Corte d'Appello dell'Aquila ha ratificato la sentenza di primo grado emessa lo scorso 22 giugno nei confronti di Federico Pecorale, 29enne residente a Montesilvano (Pescara). La decisionela condanna a 12di reclusione, di cui cinque trascorsi in una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), per l'aggressione a colpi di pistola avvenuta nell'aprile 2022 nei confronti del, originario della Repubblica Dominicana. La vittima,, di 24, è stato colpito gravemente durante l'incidente avvenuto in un locale dia Pescara. Da quel momento,è costretto a vivere su unaa ...