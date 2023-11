Conferenza Unesco | Manfredi | Centri storici a rischio Nella direttiva si porrà un freno al turismo sfrenato

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) “dichiarazione finale che è stata negoziata e si completerà in questa tre giorni, con unache andrà a tutti i governi del mondo, tra i temi affrontati ci sarà anche quello della sostenibilità del”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetanointervenendo a margine della dell’apertura dellaCultural heritage of the 21st century che si tiene fino a mercoledì nel Palazzo Reale di Napoli. “Gli Stati – ha spiegato l’ex ministro dell’Università – si debbono dotare degli strumenti per governare i flussi turistici, evitare una turistificazione globale e mantenere le identità dei luoghi. È un tema, che noi viviamo qui a Napoli, molto sentito in tutto il mondo, ed è un argomento che sarà al centro del dibattito”. Napoli ha avanzato una ...