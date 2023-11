Conferenza stampa Pioli | «Gara della svolta | i tifosi ci aiuteranno a raggiungere vette altissime»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023), il tecnico del Milan ha così parlato alla vigiliasfida di Champions League col Borussia Dortmund In, Stefanoha così parlato alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund. MILAN-BORUSSIA – «Giochiamo una partita importante,, affrontiamo una squadra che può creare difficoltà ma anche subirne». SAN SIRO PIENO – «Loro non conoscono i nostri, ci hanno aiutato ae sono sicuro che lo faranno anche domani sera». VITTORIA CON PSG – «La partita con il Psg è il punto di riferimento dell’atteggiamento mentale che dobbiamo prendere come esempio. Se saremo squadra dall’inizio alla fine vinceremo ...