Concerto di Natale 2023 | il cast Ci sono anche Matteo Romano | Raiz | Al Bano e Riccardo Cocciante

(Di lunedì 27 novembre 2023)diLe festività natalizie si avvicinano equest’anno non mrà un appuntamento televisivo che è ormai diventato tradizione. Martedì 26 dicembre verrà trasmesso, su Canale 5 in prima serata, lo storicodi, arrivato alla trentunesima edizione. Un appuntamento all’insegna della musica, realizzato con l’approvazione e la collaborazione del Vicariato di Roma, che prevede la presenza di tanti ospiti. Ecco chi ci sarà. Nel corso della serata, che verrà registrata il prossimo 16 dicembre, si alterneranno, tra i tanti ospiti, Al, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e. All’appuntamento non mranno nemmeno Alexia, l’artista sudcoreana Peggy Gou, i Gemelli di ...