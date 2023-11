Con truffa bonus facciate compravano Ferrari e Lamborghini | 2 denunce

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) VARESE (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale di Varese e Milano hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della locale Procura, al termine di un'indagine che ha interessato il sistema delle frodi nell'ambito del cosiddetto “90%”. In particolare, l'operazione ha riguardato gli esiti di distinte attività svolte dalla Compagnia di Gallarate e dal Gruppo di Legnano nei confronti di società riconducibili a un unico amministratore.L'indagine della Compagnia di Gallarate ha riguardato l'analisi dei crediti previsti nell'ambito del cosiddetto “90%” indebitamente generati da una società edile e dal suo rappresentante legale, attraverso il sistema della sovrafatturazione, la cui quota non spettante è stata calcolata, per ...