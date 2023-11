Con i ricatti alla Grecia | Kiev si dimostra partner inaffidabile per tutti i Paesi della UE

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 27 novembre 2023) Aprobabilmente non hanno ancora capito – o non vogliono capire – che se desiderano davvero far parte dell’Unione Europea devono attenersi a un codice di comportamento più serio e prevedibile di quanto mostrato finora. Dopo il discusso ricatto del grano, che ha provocato danni pesanti al settore agricoloPolonia,Romania e di altri Stati, ecco servito uno “scherzetto”. Il governo diè stato coccolato da Bruxelles all’inverosimile, dando all’Ucraina lo status di candidato membro chiudendo entrambi gli occhi sulle manchevolezze e sull’obiettiva inadeguatezza del Paese. Ma con il caso, sembra che gli ucraini ne stiano approfittando troppo. La lista neraNACP Nel corso degli ultimi ...