Come si “decolonizza” la prospettiva su Africa e infowar

(Di lunedì 27 novembre 2023) Due miliardi e mezzo di persone al 2050 e alcune delle economie a crescita più rapida di tutto il mondo. Elementi che sottolineano l’importanza crescente del continenteno, che storicamente è sempre stato terreno conteso tra le potenze globali. Oggi più che mai la competizione globale passa anche dalla battaglia per i cuori e le menti deglini, settore in cui le grandi autocrazie si muovono aggressivamente da anni, a scapito della storica influenza occidentale, a sua volta appesantita dal retaggio del colonialismo. Ma lo scenario non è affatto così semplice, e la soluzione passa da una revisione della postura occidentale – a favore della piena legittimazione degli attorini. Questo il quadro che tratteggia The “Rise of the Rest” in Global Media and Competition Over News Narratives in, un ...