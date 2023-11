(Di lunedì 27 novembre 2023) Bufale sempre più credibili anche grazie all’uso dell’IA: le 3 caratteristiche per individuarle e 3 modi per provare a non farsi ingannare

Come riconoscere le fake news e come difendersi dalle fake news all’epoca dell’intelligenza artificiale

Come dissalare il baccalà - e come riconoscere quello di qualità

I 400 giorni, parlano le protagoniste del documentario

... considerare se stessi e il proprio sognoguida. Maria Anolfo : Sono convinta che credere in sé stessi sia il modo principale per far accadere cose nuove. È importantele nostre ...

Come riconoscere le fake news e come difendersi all’epoca dell’intelligenza artificiale la Repubblica

AI e Deepfake: come riconoscere i contenuti falsi Bitmat

Come far durare il profumo più a lungo: 5 consigli da provare se anche voi dopo poco tempo non lo sentite più

Poco importa quanto sia intensa la fragranza, a volte, sembra proprio di non riuscire a sentirla sulla pelle. Niente paura: è colpa dell'affaticamento olfattivo, ma è possibile rieducare il cervello c ...

Lo spirito del volontario: bisogna saper valorizzare le proprie capacità e abilità

come se non avessimo bisogno di migliorarci a prescindere». E così, anche se in Italia un decreto del 2013 era andato nella giusta direzione con la definizione di «regole generali» per il ...