Come fa un cittadino a formarsi un’idea propria se in tv si fa la gara a chi grida di più?

(Di lunedì 27 novembre 2023) di Riccardo Bellardini Sono tempi duri, instabili, tempi di guerra. Perché la guerra non è solo lì dove in effetti si combatte. Nella Striscia di Gaza insanguinata, divenuta un cimitero di bambini, e nell’Ucraina martoriata dal conflitto partito ormaidi un anno fa. Per non parlare delle altre guerre attive nel mondo, che non avranno mai la stessa rilevanza mediatica di quelle citate sopra, a meno che per qualche congiunzione astrale improbabile, non vengano a disturbare il nostro mondo che vuol continuare ad illudersi d’essere tranquillo, quando invece, visto lo sconquasso internazionale senza precedenti, tranquilli non si può stare proprio per nulla. La guerra è pure nelle opinioni, tra chi le esprime, tra chi scende in campo, tra chi si schiera. Perché schierarsi è importante. Sarà che fu Dante, il sommo poeta, a collocare gli ignavi, coloro che non presero mai ...