Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario 30 novembre-3 dicembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Secondo appuntamento per ladeldi, scatta il massimo circuito internazionale anche per le donne: nel week-end spazio alla tappa di, in Norvegia. Quattro le Gundersen da disputare: una sul Normal ed una sul Large Hill per gli uomini, mentre entrambe le 5 km con salto dal Normal Hill per le donne. Andiamo a scoprire ilcompleto di tutte le prove.DELGiovedì 30Ore 18.30 PCR Femminile Venerdì 1Ore 9.45 PCR Maschile Ore 12.00 Salto femminile – Diretta TV su Eurosport 2 Ore 14.10 5 km fondo femminile – Diretta TV ...