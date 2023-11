Clochard vince 37mila euro ma li può incassare solo due mesi dopo | poi vince ancora

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 novembre 2023) A ottobre aveva vinto al Gratta e Vinci, ma non li aveva potuti. In sogno si è avverato in questi giorni, quando al netto delle tasse si è ritrovato con 30milasul conto corrente. Ora che è proprietario di una cospicua somma – corrispondente a un vero tesoro, se si arriva da una condizione di senzatetto – Gianluigi, detto Cassano, abitante di Senigallia, ha dichiarato a Il Corriere Adriatico di voler comunque vivere una vita da parsimonioso. “Ho continuato a giocare – racconta – sempre con parsimonia piccole somme ma, siccome mi sento fortunato, ho continuato e ho fatto bene”. In effetti ha giocato altre volte ed ha vinto 200in totale, in varie tabaccherie di Pesaro. Gianluigi, dalla strada all’hotel (a basso costo, per rsparmiare) In questi giorni sta dormendo in ...