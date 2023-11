Clochard di Senigallia dopo 37mila € al Superenalotto vince anche a Lotto e a Gratta&Vinci

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ha vinto ancora,se piccole somme, Gianluigi,diche a ottobre aveva vintoeuro al. “quella vincita, tra Gratta&Vinci eho vinto altre tre volte, circa 200 euro in totale, giocando in diverse tabaccherie e città" ha raccontato al Corriere Adriatico. Ma la buona notizia è, soprattutto, che finalmente il senzatetto potrà incassare la somma più importante vinta a ottobre. La vincita alL’uomo inizialmente era infatti sprovvisto dei documenti necessari per riscuotere la vincita al, dal momento che non possedeva la tessera sanitaria e il suo codice fiscale era scaduto. Risolti i problemi burocratici, ...