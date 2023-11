Classifica FIMI | Sfera Ebbasta domina negli album e nei singoli Supereroi di Mr Rain è quinto platino

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 novembre 2023)(Credits Us/Chilldays) Ritorno da ‘re’ per: è lui infatti are lerelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 17 al 23 novembre 2023 parte da due certezze: è infatti al primo posto deglicon X2VR e occupa le prime dodici posizioni dei, tutti estratti dall’ultimo lavoro discografico. Ecco gli aggiornamenti.– ILa Top20 deisi apre con tutte le 12 tracce contenute in X2VR, il nuovodi: dalla prima alla dodicesima posizione, come new entry, si trovano infatti 15 Piani, Vdlc, G63, Anche Stasera, ...