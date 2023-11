CIRCUITO DI YAS MARINA | LA STORICA 15a EDIZIONE DEL GRAN PREMIO DI ABU DHABI È LA PIÙ SOSTENIBILE DI SEMPRE

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) ABU, EAU, 27 novembre 2023 /PRNewswire/Lo storico 15°Etihad Airways di Abudi Formula 1 è a tutt'oggi l'piùdi. Ethara, il promotore dell'evento, si è basato su successi precedenti per presentare una ricca serie di nuove iniziative green per ildi Yasin occasione dell'appuntamento di quest'anno con #AbuGP, tra cui l'ammodernamento totale di tutte le luci della pista. Con il passaggio ai LED e alla nuovissima tecnologia RGBW per il tracciato, il nuovo impianto ha ridotto il numero di punti luce del 17%, il consumo elettrico del 40% e le emissioni di carbonio del 30%. La AbuHill, che entusiasma i fan, sarà ancora ...