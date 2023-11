Circeo ultima puntata | Donatella ottiene giustizia | anticipazioni

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 27 novembre 2023)diè quella che andrà in onda martedì 28 novembre 2023 in prima serata. La fiction di Rai1 ricostruisce una delle pagine più buie della storia italiana e in questo appuntamento finale vedremoottenere finalmentecon la condanna dei suoi stupratori all'ergastolo. In seguito, la giovane cercherà di rifarsi una vita, ma non sarà affatto semplice ed inoltre continuerà a lottare per i diritti delle donne.: gli stupratori dicondannati L'disi aprirà con la sentenza della corte di Assise che condannerà gli stupratori diall'ergastolo. La decisione dei giudici segnerà un ...