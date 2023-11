“Ciò che è tuo è mio” | Fare i conti con la violenza economica

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 novembre 2023) Per molto tempo laè stata considerata una forma di abuso emotivo o psicologico, e solo da qualche anno a questa parte ha assunto i contorni di una fattispecie distinta diagita nei confronti delle donne, peraltro non meno grave rispetto alle altre tipologie. La, infatti, obbliga le donne a essere vincolate a un partner, non potendo contare su una propria indipendenza finanziaria, o a dover rendicontare ogni propria spesa a un uomo, ed è estremamente diffusa, ma ancor oggi spesso sottovalutata come forma di abuso di genere, anche nel nostro Paese, come testimonia il report Ciò che è tuo è mio condotto da We World, l’organizzazione italiana indipendente che da oltre 50 porta avanti progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 27 Paesi, ...